ABD'li komutandan hadsiz sözler! NATO'daki Türk düşmanları umudunu seçime bağladı

Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması ile başlayan kriz Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatması ile sonuçlandı.

İsveç'te soğuk duş etkisi oluşturan bu gelişme sonrası ABD'li eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis'ten skandal bir Türkiye açıklaması geldi. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Stavridis, Türkiye'yi 'NATO birliğinin önündeki en büyük engel' olarak nitelendirdi. Diğer NATO üyelerinin sabrının sınırları olduğunu belirten komutanın bu sözleri Yunan basını tarafından 'Ankara'ya gözdağı' olarak nitelendirildi.

"Umarım İttifak'ın temelde Türkiye veya İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz" diyen Stavridis sözlerine şöyle devam etti: Henüz o noktada değiliz ve bahar seçimlerinde Türkiye'deki siyasi sezonun tamamlanmasını beklemeliyiz.

"NE ÇIKACAK BAKALIM"

"Sonuç olarak, İsveç ve Finlandiya'nın bu yıl İttifak'ta yer alacağından eminim" diyen Stavridis, "Türkiye seçimlerinden ne çıkacağını görmek ve ardından nasıl ilerlediğimizi değerlendirmek gerek" ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki son durumu da değerlendiren Stavridis Rusya'yı Ukrayna'daki tüm işgal altındaki topraklardan tamamen çıkarmanın zor bir iş olacağını kabul etti.