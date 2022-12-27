İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,72
  • EURO
    19,9062
  • ALTIN
    1087.45
  • BIST100
    5495.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li milletvekili itiraf etti: Paylaştığım bilgiler doğru değil
Dünya

ABD'li milletvekili itiraf etti: Paylaştığım bilgiler doğru değil

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında öne sürdüğü bilgilerin doğru olmadığını itiraf ederek, 'Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum' dedi.

IHA27 Aralık 2022 Salı 15:12 - Güncelleme:
ABD'li milletvekili itiraf etti: Paylaştığım bilgiler doğru değil
ABONE OL

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Long Island ve Queens bölgeleri için temsilci seçilen George Santos, kendi eğitimi ve kökeni hakkında paylaştığı bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti. Yahudi seçmenlerden oy almak için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını söyleyen Santos, Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadığını da belirterek, "Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur" dedi.

Santos'un kökeni ve eğitim geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf etmesinin ardından demokratlar, George Santos'u görevinden istifa etmeye çağırdı.

  • George Santos
  • Cumhuriyetçi Parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.