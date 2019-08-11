'Şüpheli intihar'da soru işaretleri

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ABD'li milyarder Epstein'ın 'şüpheli' intiharına soruşturma

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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FBI kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Jeffrey Epstein'ın hücresinde  ölü bulunması ile ilgili soruşturma başlattı. 

ABD Adalet Bakanı William Barr da intiharla ilgili soru işaretleri olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı’nın de soruşturma başlattığını duyurdu.

Epstein, birkaç hafta önce de hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri ise intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki milyarder Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti.

 

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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