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Dünya

ABD'li milyarder Musk'tan Çin-Tayvan sorununa çözüm

ABD'li milyarder Elon Musk, Çin-Tayvan sorununun çözümü için öneri getirdi. Musk'ın Tayvan'da özel bir yönetim bölgesi belirlenmesi yönünde açıklamalarının ardından Çin'in ABD büyükelçisi Elon Musk'a teşekkür ederken, Tayvan'ın Washington temsilcisi ise '(Tayvan'ın) özgürlüğü ve demokrasisinin satılık olmadığını' söyleyerek tepki gösterdi.

Reuters10 Ekim 2022 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
ABD'li milyarder Musk'tan Çin-Tayvan sorununa çözüm
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Elon Musk, geçen hafta Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırabilecek bir anlaşma önerisi getirmiş ve Ukrayna'dan tepki çekmişti. Musk bu kez de Cuma günü yayımlanan söyleşisinde Çin ve Tayvan arasındaki gerilimin Tayvan'ın bir kısmının kontrolünün Beijing'e devredilmesiyle çözülebileceğini ifade etti.

Musk'ın elektrikli araba şirketi Tesla'nın Çin'de işlettiği büyük bir fabrikası bulunuyor.

Musk, Cuma günü yayımlanan Financial Times söyleşisinde, "Benim önerim... Tayvan'da, kabul edilebilecek şekilde, özel bir yönetim bölgesi belirlemek olurdu. Muhtemelen herkesin hoşuna gitmeyecektir" dedi.

Tayvan'ın Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim'in Cumartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Tayvan birçok ürün satıyor, ancak özgürlüğümüz ve demokrasimiz satılık değil. Geleceğimize dair kalıcı her önerinin işbirliği olmadan, barışçıl şekilde ve Tayvan halkı için demokratik isteklerimize saygı duyularak sunulması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Çin'in ABD büyükelçisi Qin Gang ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Beijing'in "barış içinde yeniden bir araya gelme ve bir ülke iki sistem" çağrılarına dikkat çekti ve Musk'a teşekkür etti.

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