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ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

Katar’da ABD’li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

  • İHA
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Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD’li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar’ın başkenti Doha’da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.
 
Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.

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