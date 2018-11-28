ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD’li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar’ın başkenti Doha’da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.

Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.