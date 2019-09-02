Araçtaki üçüncü kişinin herhangi bir ciddi durumu olmadığı öğrenilirken, sürücü Jared Black’in ise kaza anında alkollü olmadığı anlaşıldı.

Oyuncu ve komedyen Kevin Hart’ın, söz konusu aracı temmuz ayında kendisine 40. yaş günü hediyesi olarak aldığı bildirildi. Yaşanan kazanın ardından “Menace” isimli araç kullanılamaz hale geldi.