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Dünya

ABD'li oyuncu Susan Sarandon'dan hükümete çağrı: İsrail'e kaynak sağlamayı bırakın

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Susan Sarandon, ABD hükümetine, Gazze'de ateşkes talep etmeye ve İsrail'e kaynak sağlamayı bırakma çağrısında bulundu.

AA16 Şubat 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
ABD'li oyuncu Susan Sarandon'dan hükümete çağrı: İsrail'e kaynak sağlamayı bırakın
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Medya kuruluşu Roll Call'un haberine göre Sarandon, Capitol Hill'de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan aktivist ve göstericilerin eylemine katıldı.

Katılımıyla medya ve halkın ilgisini gösteriye çeken ünlü oyuncu, "En azından bunu yapabilirim." ifadesiyle desteğini belirtti.

ABD'li oyuncu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdiği için Hollywood'daki işini kaybettiğini söyledi.

10 yıldır çalıştığı ajanstan kovulduğunu ve tehditler aldığını anlatan Sarandon, "Ben iyiyim ama günün sonunda bu, insanların ölmesi kadar önemli değil." dedi.

"Dead Man Walking" filmindeki rolüyle Akademi Ödülü kazanan Sarandon, "Thelma ve Louise" dahil pek çok filmde rol almıştı.

  • Susan Sarandon
  • ABD hükümeti
  • Gazze ateşkesi

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