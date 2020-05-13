ABD'li profesörden skandal 'İslam' çıkışı: Tepki yağdı

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 07:53 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 07:53

Arizona Scottsdale Koleji yönetimi geçtiğimiz hafta, okullarında görevli Profesör Damask’ın konuları öğretme şekli ile ilgili, ''Yanlış, uygunsuz ve okulumuzun kapsayıcılığını yansıtmıyor.'' ifadeleri kullanarak sosyal medya hesabından Müslüman öğrencilerine hitaben bir özür mektubu yayımlamıştı.

Dünya siyaseti ismi ile çevrim içi verdiği derste, ''İslam hukuku ve doktrininde terörizm ne şekilde teşvik edilmiştir? İslami teröristler kimi taklit etmeye çalışıyor?’’ gibi sorulara yer veren öğretim üyesi, The Hill isimli Amerikan gazetesine bugün verdiği demeçte, "Asla öğrettiğim içerik ve yöntemden dolayı özür dilemeyeceğim.'' diyerek, okul yönetiminin hazırladığı özür mektubunu imzalamayacağını belirtti.

- BÖLGE KOLEJLERİ YÖNETİM OFİSİ SAHİP ÇIKTI



Tartışmalara dahil olan Arizona’nın Maricopa İlçe Toplum Kolejleri Ofisi Başkanı Steven Gonzales ise, Scottsdale Koleji yönetiminin özür dilemekte aceleci davrandığını belirterek Profesör Damask’a sahip çıktı.

Gonzales, ''Profesörümüzün akademik özgürlük haklarının doğru şekilde ele alınmaması nedeni ile özür diliyorum.'' ifadelerine yer verirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar profesörün işini kaybetme riski taşımayacağını belirtti.

-SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU



Müslüman komedyen Abdallah Jasim'in Arizonalı profesörün bu tutumunu sosyal medya hesabından 125 bin takipçisi ile paylaşması üzerine konu bazı Müslüman grupların da tepkisini çekti.

Instagram adlı paylaşım sitesinde, "Yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve ırkçılık hala hayatta, bu asla kabul edilemez.'' sözleri ile tepkisini dile getiren Jasim’in paylaşımı sonrasında, Arizona Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) nefret söyleminden kaç öğrencinin etkilendiğini araştırdıklarını belirten bir paylaşımda bulundu.

Profesör Nick Damask'ın istifasını isteyen bir çok yorumun ise okulun Instagram sayfasından silindiği görüldü.

Tepkilerin yoğunluğundan çekinen Profesör Damask, eyalet gazetesine yaptığı açıklamada, sorularının bağlam dışına çıkarıldığı ve hedefe konduğunu, güvenlik gerekçesi ile ailesi ile birlikte yaşadığı evi terk ettiğini iddia etti.