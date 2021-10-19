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Dünya

ABD'li rapçi Kanye West adını ''Ye'' olarak değiştirdi

ABD'nin Los Angeles şehrinde mahkeme, dünya çapında tanınmış rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye Omari West'in adını, soyadı olmadan yalnızca 'Ye' olarak değiştirme talebini onayladı.

AA19 Ekim 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:34
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Mahkemenin resmi belgelerinde, Yargıç Michelle Williams'ın "İtiraz olmadığı için isim değişikliği dilekçesi kabul edildi." ifadesine yer verildi.

Sosyal medya hesaplarında yıllardır kendisini "Ye" diye tanıtan rapçi, 2018'de isim değişikliği isteğini "Resmiyette Kanye West olarak biliniyorum. Ben Ye'yim." tweetiyle belirtmişti.

Tanınmış şarkıcı, 2018'deki albümüne de "Ye" adını vermişti. Röportajlarında, sevdiği ilk adının kısaltması olan "Ye"nin, İncil'de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu ifade etmişti.

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