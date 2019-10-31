19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,719
  • 6,3871
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye’ye yerleşerek Müslüman olan ABD’li sanatçı Della Miles ‘Cumhuriyet Balosu’na katıldı

Atatürk'ün Latife Hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi. Baloya çok sayıda davetlinin yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye yerleşerek Müslüman olan ABD’li sanatçı Della Miles de katıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Uşakizade Köşkü’nde, ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi. Atatürk'ün Latife Hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde düzenlenen ‘Cumhuriyet Balosu’na çok sayıda katılımcının yanı sıra ABD’li sanatçı Della Miles de katıldı. Gecenin önemiyle ilgili açıklama yapan Miles, “Bu gece tarihin yaşandığı bir gece ve burada olmaktan mutluyum. Bütün Türkiye Cumhuriyetini tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Akçakale sınırının sıfır noktasına giderek Barış Pınarı Harekatı’na da destek veren Miles, bu tutumu hakkındaki düşüncelerini ve kendisine karşı yapılan geri dönüşleri şöyle değerlendirdi:
 
“Harekata destek vermek için Akçakale sınırının sıfır noktasına gittim. Benim gibi birçok insanın da harekatı desteklemesini istedim. Harekata destek vermiş olmaktan dolayı sosyal medyadan çok sayıda olumlu tepki aldım. Oraya gitmekten ve destek vermiş olmaktan çok mutluyum.”
 
Gecenin sonunda Della Miles, Nil Burak'a ait olan ‘Yalnızım Ben’ şarkısını Türkçe olarak seslendirdi.
Uzun yıllar boyunca Michael Jackson ve Whitney Houston’la birlikte sahne almış olan Miles, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye yerleşme kararı almış ve Müslüman olmuştu.

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Mikro yaşamdan fotoğraflar

Mikro yaşamdan fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA