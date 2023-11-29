ABD'li Senatör Gazze'de süresiz ateşkes çağrısında bulundu

Welch, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "kendini savunma hakkını" desteklediğini ancak bunu "büyük sivil kayıplara ve Gazze'deki sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesine yol açacak şekilde yapmaması gerektiğini" belirtti.

Bu bombardımanın sadece İsrail ve ABD'ye karşı "daha fazla düşmanı kışkırtacağını" anlatan Welch, "Bu nedenle ateşkes süresiz olarak uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'de Filistin kökenli 6 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi ve üç Filistin kökenli öğrencinin vurulmasının yanı sıra antisemitizmdeki artışa dikkati çeken Welch, "Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi tüm dünyada yankı buldu ve biz de etkilerini burada Müslüman karşıtlığı ve antisemitizm şeklinde gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Welch, bu "korku, sindirme ve şiddet döngüsünün" sona ermesi gerektiğini vurgulayarak,"ABD, bu kadar çok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan bombardımanın yeniden başlamasına göz yumamaz." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.