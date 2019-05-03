ABD'li Senatör Graham'dan işgal çıkışı: Uçak gemimiz nerede?

Venezuela'daki ABD destekli askeri darbe girişiminin Maduro hükümetince akamete uğratılmasının yankıları sürüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Venezuela'ya yönelik işgal tehditlerine bir yenisi Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

Graham, Trump yönetimini müdahalesizlikle suçlayarak "Biz yaptırımları konuşurken Küba ve Rusya Maduro'ya desteklemek için Venezuela'ya asker gönderiyor. Bizim uçak gemimiz nerede?"mesajını paylaştı.

PENTAGON ASKERİ MÜDAHALEYE SOĞUK

Trump’ın aynı zamanda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a Venezuela konusunda geniş yetki alanı tanıdığı, Bolton’un gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray içinde ve dışında bazılarını kızdırdığı, salı günkü darbe girişiminden önce de Bolton ekibinin, Venezuela’daki krizle ilgili bir toplantı sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva ile tartışmaya girdiği belirtildi.

Pentagon yönetiminin, askeri müdahale seçeneğine soğuk baktığı belirtildi.

VENEZUELA: DARBE BOLTON TARAFINDAN YÖNETİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas’ta 1 Mayıs törenlerinde yaptığı konuşmada, “Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” ifadelerini kullandı.

Maduro, “Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton’ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” dedi.Venezuela lideri, “Burada silahlar ve tüfekler değil, yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

(Yenişafak)