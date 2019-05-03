21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,969
  • 6,6923
  • 245.337
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li Senatör Graham'dan işgal çıkışı: Uçak gemimiz nerede?

Venezuela'da askeri darbe girişiminin başarısız olması ABD'li siyasetçileri çılgına çevirdi. Venezuela'nın işgal edilmesine yönelik son çağrı ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan geldi. Graham, Trump yönetimini müdahalesizlikle suçlayarak, 'Biz yaptırımları konuşurken Küba ve Rusya Maduro'ya destek vermek için Venezuela'ya asker gönderiyor. Bizim uçak gemimiz nerede?' mesajını paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela'daki ABD destekli askeri darbe girişiminin Maduro hükümetince akamete uğratılmasının yankıları sürüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Venezuela'ya yönelik işgal tehditlerine bir yenisi Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

Graham, Trump yönetimini müdahalesizlikle suçlayarak "Biz yaptırımları konuşurken Küba ve Rusya Maduro'ya desteklemek için Venezuela'ya asker gönderiyor. Bizim uçak gemimiz nerede?"mesajını paylaştı.

PENTAGON ASKERİ MÜDAHALEYE SOĞUK

Trump’ın aynı zamanda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a Venezuela konusunda geniş yetki alanı tanıdığı, Bolton’un gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray içinde ve dışında bazılarını kızdırdığı, salı günkü darbe girişiminden önce de Bolton ekibinin, Venezuela’daki krizle ilgili bir toplantı sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva ile tartışmaya girdiği belirtildi.

Pentagon yönetiminin, askeri müdahale seçeneğine soğuk baktığı belirtildi.

VENEZUELA: DARBE BOLTON TARAFINDAN YÖNETİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas’ta 1 Mayıs törenlerinde yaptığı konuşmada, “Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” ifadelerini kullandı.

Maduro, “Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton’ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi” dedi.Venezuela lideri, “Burada silahlar ve tüfekler değil, yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

(Yenişafak)

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amerikalı turist aktif volkanın içine düştü

Amerikalı turist aktif volkanın içine düştü

SpaceX, rötar yaptı

SpaceX, rötar yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

'Türklerin çok kuvvetlendiğini düşünerek her şeyi değiştirmeye başladılar'

'Türklerin çok kuvvetlendiğini düşünerek her şeyi değiştirmeye başladılar'

'Bununla uçak gemisi batırırız'

'Bununla uçak gemisi batırırız'

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

1,5 saatlik pazarlık... Kremlin'den sonra Trump'tan açıklama

1,5 saatlik pazarlık... Kremlin'den sonra Trump'tan açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de Ramazan - İftar

Türkiye´de Ramazan - İftar

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA