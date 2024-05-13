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Dünya

ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e ''nükleer silah'' mesajı! Hamas skandal sözlere tepki gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti. Hamas, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e ''nükleer silah'' mesajı! Hamas skandal sözlere tepki gösterdi
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Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

"İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

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Hamas tarafından yapılan açıklamada, "bu şaşırtıcı ifadelerin, Graham'ın ulaştığı ahlaki çöküntünün derinliğini ve sahip olduğu soykırım ve sömürgecilik zihniyetini gösterdiği" vurgulandı.

Aynı zamanda "ahlaksız işgal ordusunun savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırım suçuyla tam anlamıyla benzeşen ABD'deki siyasi seçkinlerin bazı kesimlerinin de bu zihniyete sahip olduğu" kaydedildi.

"Yükümlü olunan sadakatin sunulması" bağlamında gelen bu tür ifadelerin ve tutumların kınandığı vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin, faillerini de "soykırım savaşının ortağı" haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kendisini "dünyanın özgürleri" olarak adlandıranlara "bu tutumların kınanması ve Filistin halkına yönelik saldırı, soykırım ve açlık savaşını durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

  • Hamas
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