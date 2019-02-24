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Kaddafi'nin fotoğraflarıyla Maduro'yu hedef gösteren ABD'li Senatörün paylaşımı tepki topladı

ABD'li Senatör Marco Rubio Twitter hesabı üzerinden Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin fotoğraflarını paylaşarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 'mesaj' gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı sert tutumlarıyla bilinen ve Kolombiya-Venezuela sınırına muhalfi lider Guaido'ya destek için giden ABD'li Senatör Marco Rubio twitter hesabı üzerinden Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin kanlı fotoğraflarını paylaştı.

Başta ABD olmak üzere çok sayıda devlet lideri Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu tanımayarak kendisini Venezuela lideri olarak tanıtan Guaido'yu tanıma kararı almıştı.

Başkan Maduro'nun görevine devam etmesi karşısında tehditlere başvuran ABD yönetimi ise, "tüm seçeneklerin masada olduğu" açıklaması yapmıştı.

Muhalif lider Guaido ise bugün sabah saatlerinde kendisine destek veren ülkelere seslenerek, "Maduro'nun düşürülmesi için bütün seçenekler düşünülmeli." demişti.
Guaido'nun açıklamasının ardından ABD'li destekçisi Senatör Marco Rubio'nun Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin kanlı fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu.

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