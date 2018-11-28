ABD'li senatör McConnell: Kongre olarak Suudi Arabistan'a cevap vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki en büyük destekçilerinden olan McConnell, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı ve Suudi yetkililerin cinayetle olan ilişkisine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamalarıyla, Trump'ın konuya ilişkin sözlerine katılmadığı görülen McConnell, Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetine dahil olmasının Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından onaylandığını belirtti.

McConnell, Suudiler tarafından işlenen cinayetin ABD'nin dünyada savunduğu her şeye karşı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla, buna bir çeşit cevap kesinlikle verilmelidir ve şu an bu uygun cevabın ne olması gerektiğini tartışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın ABD'nin stratejik ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin Orta Doğu için önemli olduğunu kabul ettiğini anlatan McConnell, şöyle konuştu:

"Beyaz Saray'da kim olursa olsun Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimiz hep pragmatik olmuştur. Suudi yönetiminin İran'a olan karşıtlığına değer veriyoruz ve kimse Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tamamen kopartmak istemiyor ama buna bir çeşit cevap uygun olacak ve bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayete karıştığını bildiklerini söyledi.

Corker, "Oldukça eminiz ki Veliaht Prens, gazeteci cinayetine karıştı. En azından kendi yönettiği kurum bu cinayeti işlediği için sorumlu tutulmalıdır. Pire için yorgan yakmak istemiyoruz ama bir bedel ödenmelidir." dedi.

CIA'in Kaşıkçı cinayetine dair elde ettiği rapora da atıfta bulunan Corker, Beyaz Saray'ın gerekli adımları atmadığı taktirde Kongrenin atacağını ama Beyaz Saray'ın Senato'nun bu konuda yasa geçirmesini beklemek yerine hemen harekete geçmesinin daha iyi olacağını vurguladı.