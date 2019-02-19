15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3061
  • 5,9996
  • 227.193
  • 101.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li senatör Sanders 2020'de başkanlık için yarışacak

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Sanders, destekçilerine gönderdiği e-Postada, 2020'de başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Sanders, e-Postada, "Kampanyamız sadece Donald Trump'ı yenmekle ilgili değil. Ülkemizi dönüştürmek, ekonomik, sosyal, ırksal ve çevresel adalet ilkelerine dayalı bir yönetim yaratmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Amerikalı senatör, CBS'ye yaptığı açıklamada da Beyaz Saray'a gitme arzusunun, 2016'nın devamı niteliği taşıdığını ve savunduğu politikaların bugün Demokrat Parti tarafından kucaklandığını söyledi.

ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınan Bernie Sanders, 2016'da Demokratların başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olmuştu. Sanders, o dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştı.

Bernie Sanders, bir söyleşisinde, "Dünyanın her ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

'Cemal'in savunduğu değerler için buradayım'

'Cemal'in savunduğu değerler için buradayım'

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA