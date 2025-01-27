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Dünya

ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'a Gazze tepkisi: Bunun adı etnik temizliktir

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisine, 'Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur.' diyerek tepki gösterdi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 22:09 - Güncelleme:
ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'a Gazze tepkisi: Bunun adı etnik temizliktir
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ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabında yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze ile ilgili son önerisini eleştirdi.

Kendisi de bir Yahudi olan ancak İsrail politikalarına karşı tutumuyla bilinen Sanders, Trump'ın Gazze halkının komşu ülkelere gönderilmesine yönelik önerisine, "Trump Gazze'yi 'temizlemek' ve orada yaşayan milyonlarca Filistinliyi komşu ülkelere sürmek istediğini söylüyor. Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur." sözleriyle yanıt verdi.

TRUMP'TAN SKANDAL ÇAĞRI

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısı yapmıştı.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

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