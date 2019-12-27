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Dünya

ABD'li senatör tweet attı, FETÖ’nün Bosna imamı serbest kaldı

FETÖ’nün Bosna Hersek imamı Fatih Keskin gözaltına alındı. FETÖ destekçisi ABD’li Senatör Ed Markey'in bu gelişmeyle ilgili tweetinden sonra örgüt üyesi Keskin serbest bırakıldı.

27.12.2019  08:27 - Güncelleme: 27.12.2019  08:49
FETÖ’nün Bosna Hersek imamı Fatih Keskin, 3 Aralık’ta gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine FETÖ destekçisi ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD’li Senatör Ed Markey resmi Twitter’dan 14 Aralık’ta “Türk vatandaşı Fatih Keskin’in Bosna’da tutuklandı. Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler” paylaşımında bulundu. Bu tweetin ardından 17 Aralık’ta ABD vatandaşı bile olmayan Keskin serbest bırakıldı. FETÖ’cüler bu gelişme üzerine Senatöre teşekkür tweeti yağdırdı. 
Markey, 12 Kasım’da “Türkiye’de insan hakları ihlalleri” panelinde FETÖ’cü Enes Kanter’i çağırmış, konuşma yapmasına izin vermişti. 
 
“DOĞU’DAKİ ASKERLERİN LİSTESİNİ PKK’YA VERDİK”
 
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan mahrem imam Y.U., Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan askerlerin isimlerinin terör örgütü PKK’ya verildiğini şöyle anlattı: “İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK’ya sızdırıldı. O dönem çok şehit oldu, vicdan azabı çekiyorum.”
 
(Akşam)

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