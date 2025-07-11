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Dünya

ABD'li senatörden ''Hegseth görevden alınsın'' çağrısı

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması kararındaki olası rolü nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'i eleştirerek Başkan Donald Trump'ın Hegseth'i görevden almasını istedi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
ABD'li senatörden ''Hegseth görevden alınsın'' çağrısı
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Schumer, X hesabından, Amerikan basın kuruluşu CNN'in "Hegseth, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararını Beyaz Saray'ı bilgilendirmeden aldı" başlıklı haberini paylaştı.

Paylaşımda Hegseth'i eleştiren Demokrat Senatör Schumer, "Bakan Hegseth hala utanç kaynağı ve bir yük olmaya devam ediyor. Trump onu görevden almalı ve yerine başkasını Savunma Bakanı olarak atamalı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

Trump ise 7 Temmuz'da Ukrayna'ya silah gönderme konusuna yönelik, "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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