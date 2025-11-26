ABD'li senatörden İsrail çıkışı: Askeri desteği derhal durdurun

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İsrail'e sağladığı askeri yardımların durdurulması gerektiğini belirtti.



Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinliyi öldürdüğüne işaret etti.

İsrail'in bölgeye her gün saldırı düzenlediğini aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müttefiklerinin hedefinin "zorla ilhak" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sanders, "ABD, onlara bu imkanı sağladı. Artık İsrail'e ABD askeri yardımı yapılmasın." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı saldırılarda, 1080 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı.