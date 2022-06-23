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Dünya

ABD'li senatörden PKK itirafı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteği itiraf etti.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.

Oturumda Senatör Menendez'in ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda oturumda yaptığı itiraf dikkatlerden kaçmadı.

Menendez, "Gerçek şu ki PKK ve SDF (YPG) konusunda Finlandiya ve İsveç'in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DEAŞ ile mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur ama Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

  • Bob Menendez

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