İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2022 Cuma / 1 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1497
  • EURO
    15,6314
  • ALTIN
    881.56
  • BIST100
    2023.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li senatörden ''Putin'e suikast'' imalı paylaşım
Dünya

ABD'li senatörden ''Putin'e suikast'' imalı paylaşım

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'suikast' iması yaptı.

AA4 Mart 2022 Cuma 06:21 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 06:21
ABONE OL

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.

Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.