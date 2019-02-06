ABD'li Senatörden Suudi Arabistan'a daha sert yaptırımlar için adım

Bloomberg'in haberine göre, New Jersey eyaleti Senatörü Menendez, Kongre'ye Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD yönetiminin daha sert tepki vermesini sağlayacak bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

Menendez yaptığı açıklamada, kendisi ve 21 diğer Senatörün, Suudi Arabistan'a Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektuba henüz bir cevap alamadıkları için harekete geçtiğini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısının geçen yıl ABD Kongresine sunulan ve ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon uçaklarına yakıt desteği yapılmasını ve Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili kişilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının güncellenmiş bir versiyonu olacak.

Trump yönetiminin geçen yıl Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bazı Suudilere yaptırım uyguladığına ancak cinayetten sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik bir adım atmadığını belirten Menendez, yeni yasa tasarısının doğrudan veliaht prense yönelik bir dili olacağını da vurguladı.

Öte yandan, Bloomberg'e konuşan bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının, senatörlerin Trump'a gönderdiği Küresel Magnitsky Yasası mektubuna cevap verilmesi için 8 Şubat'a kadar süresi olduğunun ve ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin bu tarihe kadar bekledikten sonra yapılacakları görüşeceğini belirtti.

- ABD Senatosunun Kaşıkçı adımları

ABD Senatosu, aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği askeri desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin, daha önce Trump'a bir mektup gönderen Senato, ikinci bir mektup göndererek cinayetten doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında açık bir şekilde ortaya konulmasını talep etmişti.

Ayrıca mektupta, 10 Ekim'den itibaren 120 gün içinde Trump yönetiminin Senato Dış İlişkiler Komitesine konuyla ilgili kararını iletmesinin beklendiği vurgulanmıştı.

- Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.