ABD'li senatör: Beni birini topluluk önünde asmaya çağırsa en ön sırada olurum

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Senatör Hyde-Smith'in Kongre ara seçimleri için düzenlediği yurttaş buluşmasında destekçisi vatandaşa övgü olarak, "Beni birini topluluk önünde asmaya çağırsa en ön sırada olurum." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Gazeteci ve blog yazarı Lamar White Jr'nin Twitter'da videosunu paylaştığı açık hava toplantısının 2 Kasım'da Tulepo şehrinde yapıldığı bildirildi.

Sözlerinin destekçisine yönelik abartılı bir övgü ifadesinden ibaret olduğunu savunan Hyde-Smith, "Bunu olumsuz bir ima olarak algılamaya çalışmak gülünç bir girişim." dedi.

Ara seçimde Hyde-Smith'in rakibi olan eski Tarım Bakanı ve eski Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partili siyahi aday Mike Epsy, senatörün sözlerini kınarken, "Böyle ifadelerin artık ne siyasi lügatimizde ne Mississippi'de ne de bu ülkede yeri var. Bizim bölücülere değil liderlere ihtiyacımız var. Bu sözler onun bu eyaletin halkını temsil edebilecek anlayış ve muhakemede olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Mississippi geçmişte siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılar ve linç olaylarının yaşandığı bir eyalet olarak biliniyor. Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAAPC) verilerine göre, 1882-1968 yıllarında ABD'de toplam 4 bin 743 linç vakası yaşandı. Bunların yaklaşık yüzde 73'ünün kurbanı siyasi vatandaşlardı. Mississippi, 581 vaka ile linç olaylarının en fazla yaşandığı eyaletti.

Nisan ayında Senatör Thad Cochran'ın sağlık sebepleri nedeniyle koltuğunu bırakmak zorunda kalmasının ardından yerine atanan Hyde-Smith, Cochran'ın kalan 2 yıllık görev süresinde kimin görev yapacağını tayin etmek üzere 6 Kasım'da yapılan Senato ara seçiminde Epsy'ye karşı yarışmış, iki adayın da yüzde 50 çoğunluğa ulaşamadığı seçim, ikinci tura kalmıştı. Senatörü tayin edecek ikinci tur seçim 27 Kasım'da yapılacak.