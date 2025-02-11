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Dünya

ABD'li senatörden Trump'a Gazze tepkisi: Filistinliler için inşa edilmeli

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'gayrimenkul' olarak gördüğü Gazze'nin milyarder turistler için değil Filistin halkı için yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
ABD'li senatörden Trump'a Gazze tepkisi: Filistinliler için inşa edilmeli
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Sanders, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de 47 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 111 bin kişinin de yaralandığını hatırlatan Sanders, tüm bu olanlara Trump'ın "gelecekte Gazze'nin gayrimenkul olarak kalkındırılması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi" yanıtını verdiğini aktardı.

Sanders, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı "Hayır. Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmeli, milyarder turistler için değil." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

  • Bernie Sanders
  • Gazze yeniden inşa
  • Filistin halkı

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