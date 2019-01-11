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ABD'li senatörden Trump'a 'ulusal acil durum ilan et' çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, Meksika sınırına duvar örülmesi için ABD Başkanı Trump'a 'ulusal acil durum' ilan etmesi çağrısında bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak, Meksika sınırına duvar örülmesi için ulusal acil durum ilan etmesini istedi.
 
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin hükûmet açılsa dahi duvar bütçesini müzakere etmeyi reddettiğini hatırlatan Graham, bu durumun ABD Senatosu'ndaki çözüm arayışlarının sonunu getirdiğini ifade etti.  
 
ABD Başkanı Trump'ın duvar inşa etmesi için acil durum yetkilerini kullanmasının işe yarayacağını umduğunu söyleyen Graham, ikinci bir mesajla daha söz konusu çağrısını yineleyerek, "Sayın Başkan, demokratlar sizinle iyi niyetle çalışmıyor. Şimdi acil durum ilan edip, duvarı inşa edin." açıklamasında bulundu.   
 
ABD Başkanı Trump’ın güney sınırında acil durum ilan etmesi halinde, Kongre'den onay almadan duvar için Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenek kullanabilecek. Lakin Trump’ın bu ilanı, Demokratların süreci mahkemeye taşıyıp uzun süreli bir hukuk mücadelesine girilmesine yol açabilir.
 
Trump: Ulusal acil durum ilan edebilirim
 
Sınırdaki güvenlik sorununa dikkat çekmek için ABD’nin Meksika sınırındaki McAllen kasabasına dün bir ziyaret gerçekleştiren Trump, yola çıkmadan önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ulusal acil durum ilan etme hakkına “kesinlikle” sahip olduğunu ve zorunda kalırsa ilan edeceğini belirten Trump, “(Demokratlar ile) bir anlaşma yapmazsak, ulusal bir acil durum ilan etmememin çok şaşırtıcı olacağını söyleyebilirim.” diye konuştu.

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