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Dünya

ABD'li senatörden Türkiye'ye övgü: Dünyaya harika bir mesaj gönderdi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasından övgüyle bahsederek, söz konusu adımın NATO'yu daha güçlü yapacağı ve dünyaya harika bir mesaj gönderdiği değerlendirmesinde bulundu.

AA11 Temmuz 2023 Salı 18:55 - Güncelleme:
ABD'li senatörden Türkiye'ye övgü: Dünyaya harika bir mesaj gönderdi
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Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasının ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engelini kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu adımın "NATO'yu daha güçlü yapacağı ve dünyaya harika bir mesaj gönderdiği" değerlendirmesinde bulunan Graham, "Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Graham, NATO'nun her zamankinden daha değerli olduğunu kaydetti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu yok etme çabalarının büyük ölçüde boşa çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

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