9 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

ABD'li senatörden yaylım ateşi: Trump, Biden'dan daha kötü

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteğini eleştirdi. Eski başkan Biden'ın İsrail'i destekleyerek yanlış yaptığını ancak Trump'ın bu konuda daha da kötü olduğunu vurgulayan Sanders, 'ABD halkı, vergilerinin Gazze'de çocukların aç bırakılması için' kullanılmasını istemiyor.' ifadelerini kullandı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 12:24
Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Sanders, eski Başkan Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyerek yanlış yaptığını ancak Trump'ın bu konuda daha da kötü olduğunu vurguladı.

Trump'ın bu konuda İsrail'e desteğini eleştiren Sanders, Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız tüm ABD halkının, "vergilerinin Gazze'de çocukların aç bırakılması için" kullanılmasını istemediğini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu "barıştan çok kişisel siyasi gücünü önceliklendirmekle" suçladı.

Warren, "Filistinli çocukları aç bırakmak ve masum insanları öldürmek Netanyahu için yeterli değil. Şimdi de Gazze'nin tamamını kontrol etmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İsrail'in saldırılarına finansal desteğini durdurması çağrısında bulunan Warren, "Artık bunun esirleri eve getirmekle ilgili olduğunu bile iddia etmiyor. Netanyahu için önemli olan tek şey iktidarını korumak." ifadelerini kullandı.

