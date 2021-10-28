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Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a S-400 mektubu

ABD'de iki senatör, Times of India gazetesindeki habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektupta Hindistan'a, S-400'ler nedeniyle ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının uygulanmaması konusunda uyardı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:19
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Times of India gazetesindeki habere göre, Demokrat Parti'den Mark Warner ve Cumhuriyetçi Parti'den John Cornyn, Biden'a yazdıkları mektupta, ABD'nin güvenlik çıkarına olduğu için CAATSA cezai hükümlerini uygulamamaya çağırdı.

Mektupta, "Sizi, Hindistan'ın S-400 Triumf karadan havaya füze sistemi satın alması için CAATSA yaptırımlarından muaf olmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Senatörler, Hindistan'a, S-400'ler nedeniyle CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olacağı ve ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Hindistan, 2018'de maliyeti 5 milyar doları aşan 5 takım S-400 sisteminin satışını içeren kontratı imzalamıştı ve bu "Rus savunma sanayinin bir seferde yaptığı en büyük satış sözleşmesi" olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ı S-400 alması durumunda yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

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