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Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a sert mektup! ''İsrail'e silah göndermeyi durdur''

ABD'de 8 senatör, Başkan Joe Biden'a 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan katliamlara yönelik mektup gönderdi. Senatörlerin gönderdiği mektupta Bidan'a, 'İsrail'e silah göndermeyi durdur' çağrısında bulunuldu.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
ABD'li senatörlerden Biden'a sert mektup! ''İsrail'e silah göndermeyi durdur''
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ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

MEKTUBA 8 SENATÖR İMZA ATTI

ABD Senatosundan Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, Biden'a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi.

Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

"DESTEK VERİLEMEZ" ÇIKIŞI

ABD'nin üçüncü ülkelere silah satışında "insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez" şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükümetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

"NETANYAHU ABD'Yİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Amerikalı senatörler, mektupta, "Federal yasalar net; Gazze'deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu'nun ABD'nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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