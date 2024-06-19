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Dünya

ABD'li senatörlerden Netanyahu protestosu! Kongreye katılmayacaklar

ABD'nin bağımsız Vermont Senatörü Sanders'in Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'deki konuşmasına katılmayacağını duyurmasının ardından Massachusetts Senatörü Warren de kongreye katılmayacağını bildirdi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 08:43 - Güncelleme:
ABD'li senatörlerden Netanyahu protestosu! Kongreye katılmayacaklar
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, "Başbakan Netanyahu insani bir felaket yarattı. Ayrıca İsrail halkının ve Filistinlilerin kendi uluslarını geliştirmelerine, kendi kaderlerini tayin etmelerine ve onurlu yaşamalarına olanak tanıyacak iki devletli çözüm politikasını desteklemediğini açıkça belirtti." dedi.

"Bakın, ateşkese ihtiyacımız var. O esirleri geri almamız lazım." diye konuşan Demokrat Senatör, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardıma dikkati çekti.

Elizabeth Warren, ayrıca, her iki tarafın "müzakere masasına oturup barışçıl bir çözüm bulmaları için" yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Warren, "ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu'ya, Kongre'ye hitap etmemesi gerektiğini açıkça belirtmeli mi?" şeklindeki soruyu ise "Bu başkana bağlı ama ben gitmiyorum." diye cevapladı.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da 7 Haziran'da, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayarak onun konuşacağı Kongre oturumuna "kesinlikle katılmayacağını" kaydetmişti.

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