Florida Senatörü Marco Rubio'dan 'Kaşıkçı' tepkisi: Her seçenek karşılık olarak masada olmalı

ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida Senatörü Marco Rubio, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda, "Yönetim hiçbir olasılığı göz ardı etmemeli ve her seçenek karşılık olarak masada olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan CNN kanalında yayımlanan "Birliğin Durumu" adlı programa katılan Rubio, Trump yönetimine Kaşıkçı konusunda çağrı yaptı.

Marco Rubio, "Bu konuda neler olduğunu anlayana kadar (Suudi Arabistan ile) işimize normalde olduğu gibi devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Riyad'da 2 hafta sonra gerçekleştirilecek yatırım konferansına ABD adına katılması beklenen Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in katılımı konusunda "Bence gitmesi gerekmiyor." diyen Rubio, Trump yönetimine Kaşıkçı konusunu aydınlatmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

"Kongre müdahil olur"

Marco Rubio, "Yönetim hiçbir olasılığı gözardı etmemeli ve her seçenek karşılık olarak masada olmalı." yorumunu yaptı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün ortaya çıkması ve Trump yönetiminin herhangi bir adım atmaması durumunda ne olacağı sorulan Rubio, "O durumda Kongre bu olaya müdahil olur. (Yönetimin tepkisi) sembolik olamaz, sadece bazı sözlerden ibaret olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABC kanalında yayımlanan bir programda konuşan Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake ise Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Suudi tarafının şu ana kadarki açıklamalarının "mantıklı" olmadığını söyledi.

Flake, "Oradaki kameraların çalışmadığını, kayıt almadığını söylemeleri mantıklı değil. Şu ana kadar iyi bir açıklamaları yok ve sanıyorum bunu biliyorlar." dedi.

"Reddetmeleri inandırıcı gelmiyor"

Diğer yandan, eski Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan da "Eğer Kaşıkçı Türkiye'de bir otelde veya özel bir mülkte iken ortadan kaybolsaydı, Suudi yönetiminin olayı reddetmesi kabul edilebilir olurdu. Ancak Kaşıkçı, Suudi konsolosluğuna girdiği kamera görüntüleriyle belgelenen bir zamanda ortadan kayboldu. O yüzden (olayı) reddetmeleri hiç inandırıcı gelmiyor." diye konuştu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.