ABD'li senatörün gafı gündem oldu: Milyonlarca kişi izledi

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:02

Senatör Marjorie Taylor Green'in ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu olan gafı, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi. One America News Network kanalındaki haber programına konuk olan Green, ABD Senatosu Sözcüsü Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi'nin başkent Washington'da herkesi izlettirdiğini ve kayıt altına aldırdığını bir 'benzetmeyle' ifade etmek istedi. Nazi Almanya'sında istihbarat görevi yapan Gestapo polisi kelimesini kullanmak isteyen Green, canlı yayında gaf yaparak 'Gazpacho Polisi' kelimesini kullandı. İspanya'da yapılan ve soğuk servis edilen sebze çorbası Gazpacho, sosyal medyada hızlıca popüler olurken dünya basınına manşetten girdi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Green canlı yayında "Nancy Pelosi'nin gazpacho polisi Kongre üyelerini gözetliyor, yaptığımız yasama çalışmalarını gözetliyor, personelimizi gözetliyor ve Amerikan vatandaşlarını gözetliyor" dedi. Dünya çapında bir anda gazpacho polisi kelimesi popüler olurken Green'in canlı yayın videosu 6 milyondan fazla görüntülendi.

"YASADIŞI BİR ŞEKİLDE GÖZETLEYENLERE ÇORBA YOK"

ABD'nin ünlü politika yazarı, gazeteci Jake Sherman "MTG, Nancy Pelosi'nin bir 'Gazpacho polisi' sahibi olduğunu söyledi. Gazpacho soğuk bir domates çorbasıdır. Gestapo, Nazi polis gücüdür. Bunların hiçbiri doğru değildir" dedi. Senatör Green, kendi gafıyla ilgili tweet atarak "Kongre Üyelerini yasadışı bir şekilde gözetleyenlere çorba yok" ifadelerini kullandı.(DHA)