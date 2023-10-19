ABD'li silah uzmanı İsrail'in yalanlarını çürüttü

İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenlemiş, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin 500'e yakın insanı katletmişti.

ABD başta olmak üzere Batı bloğu katliamı kınamak bir yana İsrail'e destek açıklamaları yayınlayarak adeta ikiyüzlülükte çığır açmıştı.

İsrail'in yalanda sınır tanımayan 'bomba iddiaları' ise ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith tarafından tek tek çürütüldü. Griffitt'in özellikle 'Saldırıyı Hamas ya da İslami Cihad yaptı' şeklindeki iddialara verdiği cevaplar dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre, Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' yorumunu yaptı.

İŞTE 4 İDDİA VE 4 GERÇEK

İDDİA 1: Saldırının sorumlusu İsrail değildi

Dylan Griffith, patlayıcı maddeler konusunda bilgisi olan herkesin bölgede kullanılan en yaygın mühimmatlardan birinin JDAM olacağını bileceğini belirtti. (JDAM, güdümlü veya güdümsüz uçaktan ateşlenen mühimmattır)

Washington Post tarafından da hastaneyi vuran saldırı olarak doğrulanan video ile ilgili Griffth, "Dikey olarak düşürülmüş veya ateşlenmiş konumdan hareket eden bir şeye benzer oldukça tipik bir ses imzası var" dedi.

Griffith, "Videonun ses özelliği bana öyle geliyor ki güdümlü bir mühimmatın göstergesi olabilir çünkü hastaneye giderken kanatların ıslık sesini duyuyorsunuz. Ancak arkasında kuyruk kiti bulunan herhangi bir şey benzer bir ses çıkarabilir. Yani bunu bilmek zor ama tam olarak vurmak istediği yeri vurmuş gibi görünüyordu." ifadelerini kullandı.

İDDİA 2: Roket Hamas ya da İslami Cihad'dan geldi

Griffith, Hamas'ın 400 KG'a kadar roketlere sahip olduğunu ve onları da nadiren kullandığını söyleyerek, "Hamas'ın ateşleyeceği tipik roket 5 ila 25 kilogram aralığında olacaktır; bu, o videoda bile görebileceğinizden çok daha az." dedi.

İDDİA 3: Hamas'ın roketi havada başarısız oldu ve bu nedenle hastaneye düştü.

Griffith şu ifadeleri kullandı:

Genellikle bir roket arızalanıp yere düştüğünde, yakıtın belirli bir süre içinde yanması nedeniyle patlama süresi biraz uzar. Çünkü yakıt bir süre sonra yanacaktır. Yani kesinlikle başarısız bir Hamas roket saldırısı olacak gibi görünmüyor.

Bana göre bu özelliklerden hiçbirine sahip değil, ancak kesinlikle bu noktada benzerlerini açıkça bu tür bir amaç için kullanılmak üzere binlercesi İsrail'e gönderilen standart bir Amerikan mühimmatına kesinlikle benziyor.

İDDİA 4: İsrail hastaneleri bombalamaz

Griffith şunları söyledi:

Önceki gün, o hastanedeki insanlar İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından hastanenin vurulacağı konusunda uyarılmıştı. Yani bu kesinlikle bir plandı ve açık bir plandı.

Bana öyle geliyor ki, IDF belki de bu hastaneyi vurmayı planlamış ve bu gerçekleşmeden önce insanların buradan tahliye edileceğini ummuştu. Bunu yapmadılar ve yine de vurdular.