ABD'li teknoloji şirketi IBM 3 bin 900 kişiyi işten çıkarıyor

Dünyada devam eden ekonomik kriz, özellikle teknoloji şirketlerini derinden etkiliyor.

ABD'de silikon vadisinin dev şirketleri işçi çıkarma konusunda adeta sıraya girdi.

Son olarak IBM, 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin çalışan sayısı 2021 yılından beri yaklaşık 22 bin kişi azaldı.

Bir başka dev şirket Google, geçtiğimiz hafta yaklaşık 12 bin personeli ile yollarını ayıracağını kamuoyuyla paylaştı.

Yazılım devi Microsoft da, gelirlerin düşmesi beklendiği için 10 bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

İşten çıkarmalar mart ayının sonuna kadar gerçekleşecek.

Fecebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarının sahibi META şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, 2022 yılı sonunda yaptığı açıklamada, 11 binden fazla kişinin işten çıkarılacağını söylemişti.

Büyük bir çoğunluğu ABD'li şirketler olmak üzere 2022 yılında teknoloji şirketleri dünya genelinde 150 bin kişiyi işten çıkardı.