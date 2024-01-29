ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez: Netanyahu halk desteğini kaybetti

NBC televizyonuna konuşan Ocasio-Cortez, UAD'de görülen İsrail aleyhindeki "soykırım davasına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocasio-Cortez, "UAD'nin aldığı ihtiyati tedbir kararlarında İsrail'in soykırımı önlemekte sorumluluğu bulunduğuna işaret edilmesi bile Gazzelilerin karşı karşıya kaldığı insanlık dışı durumu gösteriyor." dedi.

Son anketlerin "ABD'lilerin Gazze'deki soykırımdan endişe duyduğunu" ortaya koyduğuna dikkati çeken Ocasio-Cortez, sonuçların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin halk desteğini kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığı görüşünde olduğu ortaya çıkmıştı.

- UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI



Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye rapor sunmasına hükmetti.