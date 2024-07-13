İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin hakkındaki dava düşürüldü
Dünya

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin hakkındaki dava düşürüldü

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in 2021'de Rust filminin çekimi sırasında kazara vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yönelik “kasıtsız adam öldürme” suçlamasıyla yargılandığı dava düşürüldü.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin hakkındaki dava düşürüldü
ABONE OL

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında "Rust" filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Yargıç Mary Marlowe Sommer önemli delillerin Baldwin ve avukatından saklandığını belirterek Baldwin hakkındaki "kasıtsız adam öldürme" davasının düşürülmesine karar verdi. Ünlü oyuncu kararın açıklanmasının ardından avukatına ve eşine sarılırken, gözyaşlarını tutamadı. Davanın reddedilmesiyle Baldwin'e gelecekte bir daha suçlama yöneltilemeyeceği belirtildi.

"DELİL OLARAK KULLANILMASI GEREKEN MERMİLER SAKLANDI"

Baldwin'in avukatları, Mart ayında polise verilen ve Baldwin lehine delil olarak kullanılabilecek mermileri polisin ve savcıların sakladığını belirtti. Savcılar ise söz konusu mermilerin olayla ilgili olmadığını ve film setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini belirtti. Ancak yargıç, ne olursa olsun söz konusu kanıtın da Baldwin'in avukatıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Polis ve savcılık, savunmaya (Baldwin'in avukatına) delil olarak verilen mermileri inceleme fırsatı vermedi. Bu bilginin saklanması kasıtlı ve bilinçliydi" dedi. Mermilerle ilgili mahkemede ifade veren Savcı Kari Morrissey ise, "herhangi bir kanıt değeri olmadığı için" savunmaya bilgi verilmediğini ifade etti.

Söz konusu mermiler, 11 Temmuz Perşembe günü bir olay yeri inceleme uzmanının mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru olan Troy Teske'in olayla ilgili olabilecek mermileri Mart ayında polise verdiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Teske'in film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan ve geçtiğimiz 15 Nisan'da "kasıtsız adam öldürme" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan Hannah Gutierrez-Reed'in babasının arkadaşı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirmişti. Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

Baldwin ile film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed geçtiğimiz aylarda "kasıtsız adam öldürmek" ile suçlanmış, Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halls'e silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.

  • Alec Baldwin
  • dava
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.