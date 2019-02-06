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ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, katıldığı etkinlikte iklim değişikliği ile mücadele ve dünyanın kurtarılabilmesi için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve 'kırmızı et tüketiminin azaltılması' çağrısı yaptı.

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ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Lancet dergisi ve Eat platformunun "gıda, gezegen ve sağlık" üzerine hazırladığı raporunun tanıtıldığı etkinliğe katıldı.
 
Gıda üretiminin çevresel sorunların merkezinde olduğuna dikkati çeken Baldwin, beslenme alışkanlığının değiştirilmesi ve daha az kırmızı et tüketimi ile iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanacağını ve dünyanın kurtarılabileceğini söyledi.
 
KIRMIZI ETİN KÜRESEL TÜKETİMİNİN YÜZDE 50 AZALTILMASI GEREK
 
Gıda üretiminin çevresel bozulmanın en büyük nedenlerinden biri olarak görülen raporda ise küresel gıda üretiminin iklim istikrarını ve ekosistem direncini tehdit ettiği ve çevresel bozulmayı tetikleyen itici bir güç olduğu belirtiliyor.
 
Beslenme ve gıda üretiminde acil radikal değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, kırmızı et ve şeker gibi gıdaların 2050 yılına kadar küresel tüketiminin yüzde 50 azaltılması, meyve, sebze, kabuklu yemiş ve baklagil tüketiminin ise iki kat artırılması gerektiği vurgulanıyor.
 
Rapora göre her geçen gün artan dünya nüfusunun sürdürülebilir gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için gıda üretiminin gezegenin ekolojik dengesi dikkate alınarak yapılması gerekiyor.

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