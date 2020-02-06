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Dünya

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.

AA06.02.2020  07:47 - Güncelleme: 06.02.2020  07:47

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

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