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ABD'li ünlü TV sunucusu Megyn Kelly işinden oldu

Amerikan televizyonu NBC, ırkçı söylemde bulunan ünlü sunucu Megyn Kelly'nin programının iptal edildiğini duyurdu.

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NBC, ünlü sunucu Kelly'nin ''cadılar bayramı'' olarak bilinen Halloween kostümü ''blackface'' ile ilgili ''aşağılayıcı'' yorumu nedeniyle programda yer almayacağını açıkladı.

Kelly'nin ABD'de eskiden tiyatro ve sinema sanatçılarının siyahileri taklit etmek için kullandığı siyah makyajın (blackface) ''nesi ırkçı'' yönündeki yorumu tepki toplamıştı.

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