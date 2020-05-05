İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0872
  • EURO
    7,6888
  • ALTIN
    387.698
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Dünya

ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün 'zayıflıyor olabileceğini' gösterdiğini bildirdi.

AA05 Mayıs 2020 Salı 18:47 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 18:47
ABONE OL

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, 'Journal of Virology' dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.

Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için 'yeni nesil dizileme' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin 'tamamen' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.

Dr. Lim, 'Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi.' değerlendirmesinde bulundu.

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.

Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün 'zayıflıyor olabileceğine' dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.

71 yaşındaki koronavirüs hastası immün plazma tedavisi ile iyileşti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.