ABD'li vekil: İsrail'in açlığı savaş silahı olarak kullanmasından öfkeliyiz

Tlaib, X sosyal medya hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya 18 Kongre üyesiyle birlikte yazılan mektubu paylaştı.

İsrail hükümetinin 3 ayı aşkın süredir Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve 2 milyondan fazla kişiyi açlığa sürüklediği belirtilen mektupta, "İsrail'in insani yardımı silahlaştırması ve açlığı giderek artan şekilde savaş silahı olarak kullanmasından öfkeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, nüfusun tamamının kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek bunun, hem ABD hukukunun hem de uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunun altı çizildi.

İsrail'in insani yardım dağıtımını yalnızca kontrol ettiği birkaç noktayla sınırlaması eleştirilen mektupta, "ABD tarafından da desteklenen İsrail'in bu yeni planını ve yardım dağıtımını askerileştirmesini reddediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na da tepki gösterilerek "İnsani yardımın silahlı askeri aktörlerin kontrolüne verilmesi, temel insani ilkelerin ihlalidir. Öyle ki kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood'un bile istifasına yol açmıştır." ifadeleri yer aldı.

"Sessiz kalamayız." ifadesi kullanılan mektupta ablukaya son verilmesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik ABD fonların sürmesi ve ivedi "ateşkes" çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'DE KULLANDIĞI YENİ SİLAH: YARDIM DAĞITIMLARI

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.