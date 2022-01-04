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Dünya

ABD'li yargıçtan Pentagon'a engel! ''Hükümete bu hakkı vermiyor''

ABD'de bir hakim Savunma Bakanlığının dini nedenlerle koronavirüs aşısı olmayı reddeden deniz komandoları ve başka özel kuvvet görevlilerini cezalandırmasını engelledi.

Reuters4 Ocak 2022 Salı 09:33 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:25
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Reed O'Connor, 35 özel kuvvet görevlisine açılan davaya karşılık Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığının cezai uygulamada bulunmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkardı.

Eski Başkan George W. Bush döneminde Teksas federal meclisinde görevlendirilmiş olan Yargıç Reed O'Connor 26 sayfa uzunluğundaki karar metninde "Koronavirüs salgın hastalığı hükümete bu özgürlükleri feshetme hakkı vermiyor" dedi.

Görevliler aşı olmayı reddettikleri için bir dizi askeri disiplin cezası ile karşı karşıya kalmıştı.

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