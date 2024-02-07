ABD'li yayın kuruluşu CNN'den, İngiliz The Guardian gazetesine İsrail propagandası tepkisi

The Guardian, 4 Şubat'ta "CNN çalışanları, kuruluşun İsrail yanlısı tutumunun gazeteciliğin kötüye kullanılmasına yol açtığını söyledi" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

CNN'in bir sözcüsü, AA muhabirinin, The Guardian'ın iddialarına Amerikan yayın kuruluşunun nasıl yaklaştığı yönündeki sorusuna yazılı yanıt verdi.

The Guardian'ın haberini "gülünç ve son derece adaletsiz" olarak niteleyen CNN sözcüsü, "7 Ekim saldırıları sonrasındaki haberlerimizin adil olmadığı fikrini tamamen reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü, açıklamasında, "Geçtiğimiz 4 ay boyunca İsrail'in yanı sıra Hamas dahil olmak üzere Gazze ve Filistin perspektifinden gelen sesleri de güçlü biçimde takip ettik. Dahili süreçlerimiz yalnızca doğruluk konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor ve bölgeden haber vermek için sektör çapında Gazze'ye erişim çağrılarına öncülük ettik. Bu son derece zorlu, karmaşık ve duygusal hikayeyi tüm yönleriyle aktarmaya kesinlikle kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian haberinde yer alan, "CNN'nin Hamas liderleriyle röportaj yapmaktan kaçındığı" yönündeki ifadelere de tepki gösteren CNN sözcüsü, söz konusu röportajlar için başından bu yana aktif girişimlerin olduğunu kaydetti.

THE GUARDİAN'IN CNN HABERİ

The Guardian'ın 4 Şubat tarihli haberinde, CNN'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yayın politikasında sansür uyguladığı iddialarına yer verildi.

CNN'in ABD ve yurt dışındaki farklı ofislerden adı açıklanmayan 6 CNN çalışanının ifadelerine dayandırılan haberde, Amerikalı yayın kuruluşunun iç yazışmaları ve gönderilen e-postalar yer aldı.

CNN'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan haberlerin, yayına girmeden önce yönetim tarafından onay sürecine tabi tutulduğu belirtilen haberde, Guardian'a konuşan çalışanlar, kuruluşun yayın politikalarına "İsrail propagandası yapmaya teşvik edildikleri ve Filistin tarafının bakış açısını sansürledikleri" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Haberde, bir çalışan, "Savaş başladığından bu yana haberler büyük ölçüde, ilk gelen bilgi ne kadar doğru olursa olsun, yayın ağının İsrail'e yönelik sistematik ve kurumsal taraflılığı çerçevesinde çarpıtıldı. Sonuç olarak CNN'in İsrail-Gazze Savaşı'na ilişkin haberleri, gazeteciliğin kötüye kullanılmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

CNN'in haber metinlerine ilişkin kararların, ABD'nin Georgia eyaletindeki merkez ofisinden gelen direktifler sonucu oluşturulan "katı yönetmelikler" aracılığıyla alındığı kaydedilen haberde, yönetmeliğin, Hamas'tan yapılan açıklamalara ilişkin "sert kısıtlamaların" yanı sıra Filistin tarafından gelen açıklamaların da "olduğu gibi değil göründüğü gibi ele alınmasını" içerdiği iddia edildi.

Ayrıca İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin haberlerin yayımlanmadan önce CNN'in Kudüs ofisi tarafından onaylanması gerektiği de belirtildi.

Öte yandan, daha önce BBC'de yönetici pozisyonundayken İsrail hükümetinin "baskılarına boyun eğdiği" kaydedilen ve 7 Ekim 2023 olayları sonrası CNN'de üst yöneticilik görevine başlayan Mark Thompson'ın, haberlerde kullanılan dili belirlediği ifade edildi.

CNN'den bazı kaynaklar, Thompson'ın talimatlarının, çatışmanın ilk günlerinde İsrail bakış açısıyla yazılan haberlere odaklanılmasında ve yaşamını yitiren Filistinli siviller ile Gazze'de meydana gelen yıkımların yeterince yansıtılmamasında etkili olduğunu savundu.

The Guardian'a konuşan çalışanlardan biri, "katı direktiflerle haber yapmanın zorlaşması" nedeniyle yöneticilerle sorun yaşadıklarını belirtti.

CNN çalışanları, Gazze'den yazdıkları içeriklerin yayın öncesi Kudüs ofisinin onayının ardından İsrail yanlısı bir hale büründüğünden yakındı.

Çalışanlar, İsrail'de görev yapmaktan "yaşananları özgürce anlatabileceklerini düşünmedikleri" için kaçındıklarını kaydetti.

Haberde, CNN Üst Yöneticisi Thompson'ın, 7 Ekim saldırıları sonrası çalışanlara gönderdiği yeni yönetmelikte, CNN'in İsrail saldırıları sonucu meydana gelen insani sonuçların haberini yapacağı fakat "bu saldırıların asıl kaynağının ne olduğunu her zaman kitlelerine hatırlatacakları" ifadesi yer aldı.

CNN çalışanları, yönetmeliğin, Hamas'ın faaliyetlerinin İsrail'in saldırılarını "haklı göstermek" için kullanıldığını söyledi.

HAMAS YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLMESİNE İZİN YOK

Haberde konuşan bir diğer CNN çalışanı, yayın ağında İsrail ve ABD tarafının "kışkırtıcı söylem ve propagandalarına" yer verildiğine ve diğer kanallar Hamas'tan yetkililerle mülakatlar yaparken CNN'in yapmadığına işaret etti.

Haberde, CNN'in Richard Greene'in başında olduğu Kudüs ofisi için eklenen "SecondEyes" adı verilen onay sürecinin "taraflı görünen ifadeleri kullanmamak ve kodlanmış anlamlar çıkarılmasının önüne geçmek" için oluşturulduğu bildirildi.

Kudüs ofisinin onay süreçlerinden biri olan "SecondEyes" ile İsrailli yetkililerin açıklamalarının "hızlıca" yayımlandığı ifade edilen haberde, yalnızca Hamas'ın değil Filistin tarafından yapılan her açıklamanın "ertelendiği veya hiç yayımlanmadığı" kaydedildi.

Öte yandan, çalışanlar, CNN'de ağırlıklı olarak İsrail yanlılarının ve yetkililerinin röportajlarına ağırlıklı biçimde yer verildiğini aktardı.

İSRAİL'İN "BEBEKLERİN KAFASI KESİLDİ" İDDİALARINA TARAF OLDU

The Guardian haberinde, "Hamas'ın bebeklerin kafasını kestiği yönündeki İsrail iddialarını" canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner'e verilen tepkilere işaret edildi.

Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek daha sonra özür diledi.

CNN'in Başkan Yardımcısı ve kıdemli Yayın Direktörü Tim Langmaid'ın ise ABD Başkanı Joe Biden'ın baş kesme fotoğraflarını gördüğüne dair iddialarının "İsrail hükümetinin söylemlerini desteklediğine" dair çalışanlarına talimat gönderdiği belirtilen haberde, Langmaid'ın talimatında "Hamas saldırılarının ve savaşın vahşetini öğrendikçe haberleştirmek önemlidir." ifadesinin yer aldı aktarıldı.

CNN çalışanları, İsrail ordusunun "kabarık sicile sahip olması nedeniyle kıdemli editörlerin bu konuya (baş kesme fotoğraflarına) daha temkinli yaklaşması" gerektiğine işaret etti.

Bir CNN personeli, "Ukrayna ile ilgili haber yaparken editöryal standartlarımız ve dürüstlüğümüz konusunda gösterdiğimiz kayıtsızlık, bize olumsuz geri döndü. Ancak, bu kez riskler daha fazla ve sonuçları çok daha ağır. Avrupalılar yerine Arapların hayatı söz konusu olduğunda gazetecilerin kayıtsızlığı dünya için yutulması daha kolay bir hap haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.