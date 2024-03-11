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Dünya

ABD'li yazar ve aktivist Müslüman oldu

Amerikalı yazar ve aktivist Jeffery Shaun King (44), Müslüman oldu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
ABD'li yazar ve aktivist Müslüman oldu
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Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan King, dün gece Texas'taki bir camiye gelerek eşiyle Müslümanlığa ilk adımı attı.

Ramazana bir gün kala Müslüman olduğunu açıklayan ABD'li yazar, şehadet getirdiği anları gösteren video kaydını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Texas'taki Valley Ranch Islamic Center'da düzenlenen merasimle, eşiyle İslam'ı seçtiğini ilan eden yazar, "Bizim için hiçbir zaman unutamayacağımız güzel, güçlü, anlamlı bir gündü." ifadelerini kullandı.

- "KALBİM, EN SEVGİLİ ARKADAŞLARIM OLAN GAZZELİLER İLE BİRLİKTE"

King, şöyle devam etti:

"Az önce Müslüman olduk. Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin." ifadelerine yer verdi.

Filistin için yaptığı destek konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan King, kalbinin en sevgili arkadaşları olan Gazzelilerle birlikte olduğunun da altını çizdi.

King, "Bu sabah, dünyadaki 1 milyarı aşkın diğer Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor olacağım." ifadelerine yer verdi.

- HAYATI

ABD'nin Kentucky eyaletinde doğup büyüyen Shaun King, lisans eğitimini Georgia eyaletindeki Morehouse College'da tamamladı.

King, bir lisede kısa süre ders verdikten sonra papazlık eğitimi aldı ve 2008'de Atlanta kentinde "Cesur Kilise" adlı bir kilise kurarak dört yıl boyunca liderliğini yaptı.

Lise yıllarında ırkçı saldırılara maruz kalan ve bundan dolayı birden fazla omurga ameliyatı olmak zorunda kalan King, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" organizasyonu gibi birçok hak savunucusu örgüte destek verdi.

New York Daily News'te sivil haklar üzerine yazılar yazan ve Türk kökenli gazeteci Cenk Uygur'un Young Türks isimli internet yayınlarında siyasi yorumcu olarak çalışan King, 7 Ekim'den bu yana da İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı saldırılarını her fırsatta eleştirdi.

  • Jeffery Shaun King
  • Shaun King
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