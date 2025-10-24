ABD'li yetkili itiraf etti: Batırırsa Trump onu fena yapar

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD'li bir yetkilinin kendisine "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi batırması halinde Trump'ın onu fena yapacağını" söylediğini belirtti.

Ravid, ismini açıklamadığı ABD'li yetkilinin argo bir dille kendisine "Böyle giderse Netanyahu, Gazze planını batırır. Eğer Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar." anlamında ifadeler kullandığını söyledi.

Öte yandan ABD'li yetkilinin Ravid'e, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının İsrail parlamentosunda ön oylamada oy çokluğuyla kabul edilmesinin ülkeyi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcı JD Vance'i şoka uğrattığını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır", 25'i ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.48 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'nde önceliğin ateşkese uyulması olduğunu belirtti.

00.51 Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail'e, Filistin hükümetine ait dondurulan vergi gelirlerini serbest bırakması, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimi düşürmesi, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve "askeri operasyonlarını" durdurması çağrısında bulundu.

00.44 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uluslararası toplumun "Gazze'deki ateşkesi koruma" konusunu en önemli önceliği olarak görmesi gerektiğini belirtti.

00.28 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Ekim'de Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

00.21 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Filistin sorununun çözümü için verilen "küresel destekten" duyulan memnuniyeti dile getirdi.

00.05 Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, başta Filistin yönetimi olmak üzere tüm Filistinli gruplarla ulusal diyaloga açık olduklarını söyledi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.