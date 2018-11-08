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ABD'li yetkili Riyad'da "terörle mücadeleyi" görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Yöneticisi Nathan Sales, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile terörle mücadeleyi görüştü.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Cubeyr ile Sales, başkent Riyad'da bir araya geldi. İkilinin terörle mücadele konusunda ülkeleri arasındaki koordinasyon ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Söz konusu ziyaretin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından üst düzey bir ABD yetkilisinin, Suudi Arabistan'a yaptığı ikinci ziyaret olduğu ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 16 Ekim'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmek üzere Riyad'ı ziyaret etmişti.

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