ABD'li yetkiliden ''insani ateşkes'' mesajı

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Hochstein, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Hochstein, Mikati'ye, ABD Başkanı Biden'ın görevlendirmesi üzerine bir heyet olarak Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri yakından takip etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bölgedeki temasları kapsamında İsrail ve Lübnan'ın gerilimi tırmandırmak istemediğini hissettiğini belirten Hochstein, ABD'nin yeni bir çözüm aşamasına geçilmeden önce Gazze'de insani ateşkes sağlanması üzerinde çalıştığını ifade etti.

Hochstein, sürpriz Beyrut ziyareti kapsamında Mikati'den önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmişti.