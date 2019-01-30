ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde düzenlenen "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" oturumunda konuşan Coats, Tel Aviv ile Tahran arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail ile büyük çaplı silahlı çatışmadan kaçınmaya çalıştığı yorumunu yapan Coats, "İran güçlerinin kayıp vermesine neden olan İsrail saldırıları Tahran'ın misilleme olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

Benzer bir uyarı pazartesi günü başkent Tel Aviv'de bir konferansta konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den gelmişti. Rivlin de İran'ın Suriye'deki güçlerine yönelik İsrail saldırılarına karşı misilleme yapabileceğini dile getirmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül 2018'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.