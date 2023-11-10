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Dünya

ABD'liler Biden'in konuşmasını yarıda kesti: ''Ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor''

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto eden bir kişinin 'Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor' sözleri ile yarıda kesildi.

İHA10 Kasım 2023 Cuma 02:23 - Güncelleme:
ABD'liler Biden'in konuşmasını yarıda kesti: ''Ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor''
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

"GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMANIZ GEREKİYOR"

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.

Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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